«Ожидала немного большего». Бестемьянова подвела итоги произвольной программы у мужчин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты россиян в соревнованиях одиночек на Олимпийских играх в Пекине (Китай). На турнире мужчин-одиночек лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, показавший 8-й результат. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.



«От мальчиков ожидала немного большего. Хотелось, чтобы они выступили чуть-чуть лучше. Для того, чтобы бороться за пьедестал недостаточно чисто откатать программу, которая заявлена. Нужно усложнять контент. Думаю, тренерам всё понятно и известно.



Семененко очень неплохо провёл соревнования. Была ошибка в начале, всё остальное — замечательно. Марк Кондратюк так до конца и не оправился после командного турнира.



Чен — абсолютно замечательный фигурист. Я очень за него рада, поздравляю. Это было прекрасно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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