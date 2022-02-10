ISU сделал заявление о ситуации с Камилой Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление по ситуации вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы. Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

«Относительно недавних сообщений в СМИ по поводу командного турнира по фигурному катанию — Международный союз конькобежцев не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Это регламентировано антидопинговыми правилами ISU и антидопинговыми правилами МОК на Олимпиаде в Пекине-2022», — говорится в заявлении.

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