Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Скелетонист Третьяков прокомментировал первые заезды на ОИ-2022

Скелетонист Третьяков прокомментировал первые заезды на ОИ-2022
Комментарии

Российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал собственное выступление на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После двух заездов он занимает 3-е место, которое делит с соотечественником, Евгением Рукосуевым.

«Сегодня тепло оказалось. Немного на другой лёд рассчитывал, были определённые проблемы с коньками. Завтра соревнования вечером, там уж точно будет холодно, надеюсь.

Можно ли отыграть отставание от лидера? Это дело сложное, но нельзя опускать руки. Надо настраиваться, бежать и ехать, биться до конца. Надеюсь, идеальные заезды будут завтра», — сказал Третьяков в эфире «Матч ТВ».

Третий заезд у мужчин будет проходить завтра, 11 февраля. Начало — в 15:20 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Третьяков и Рукосуев – четвёртые после второй попытки в скелетоне на ОИ-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022