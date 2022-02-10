Скелетонист Третьяков прокомментировал первые заезды на ОИ-2022

Российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал собственное выступление на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После двух заездов он занимает 3-е место, которое делит с соотечественником, Евгением Рукосуевым.



«Сегодня тепло оказалось. Немного на другой лёд рассчитывал, были определённые проблемы с коньками. Завтра соревнования вечером, там уж точно будет холодно, надеюсь.



Можно ли отыграть отставание от лидера? Это дело сложное, но нельзя опускать руки. Надо настраиваться, бежать и ехать, биться до конца. Надеюсь, идеальные заезды будут завтра», — сказал Третьяков в эфире «Матч ТВ».



Третий заезд у мужчин будет проходить завтра, 11 февраля. Начало — в 15:20 мск.

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