Результаты всех российских лыжниц в разделке на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла золото в разделке на 10 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Серебряным призёром стала финка Кертту Нисканен. Бронза досталась её соотечественнице Кристе Пярмякоски. Россиянка Наталья Непряева стала четвёртой, до бронзы ей не хватило 0,1 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Женщины

Разделка. 10 км классическим стилем. Топ-3 и результаты всех россиянок

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 28.06,3.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,4.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5.

4. Наталья Непряева (Россия) +31,6...

7. Юлия Ступак (Россия) +57,5...

10. Татьяна Сорина (Россия) +1.11,1...

15. Лилия Васильева (Россия) +1.26,1.

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