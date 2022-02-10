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«В следующей гонке Непряева такого не допустит». Вылегжанин — о проигрыше в 0,1 секунды

«В следующей гонке Непряева такого не допустит». Вылегжанин — о проигрыше в 0,1 секунды
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Олимпийский чемпион Максим Вылегжанин прокомментировал результаты женской гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева заняла четвёртое место, до бронзы ей не хватило 0,1 секунды.

«Досадно. Очень переживал и хотел, чтобы Наталья Непряева выиграла бронзу. Она очень хорошо включилась в конце гонки. Отыграть восемь секунд и не успеть отыграть 0,1 – это очень обидно и драматично.

Наталья хорошо провела гонку, включилась с самого старта. Было видно, что настроена на борьбу. Все девочки хорошо начали, но немного просели в середине. Наталья собралась и начала так здорово всё отыгрывать. Конечно, хотелось, чтобы у неё это получилось.

Ночь она поспит плохо, будет переживать — но соберётся и на следующих гонках не допустит такого момента. Поймает спортивную злость и будет отрабатывать, чтобы такого не повторять и не проигрывать на дистанции», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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