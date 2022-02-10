Легков — о четвёртом месте Непряевой: сидим в шоке. Очень обидно!

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал результат гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место.



«Драматичный финиш получился. Очень круто Непряева прошла именно финишный отрезок, Наташу классно вели там. Финиш получился такой, что Йохауг и Пярмякоски отработали его не в лыжне, а Нисканен и Наташа — в лыжне. Возможно, из-за ветра была переметенка. Это тоже деталь, которая могли повлиять. Потрясающе, как она отыграла восемь секунд за 1400 метров. Это что-то нереальное.



Наташа будет об этом помнить всегда. 0,1 секунды для разделки — это очень редкое явление. Сидим в шоке, очень переживаем. Очень обидно! Ладно бы она три секунды проиграла, ну четыре. А здесь! Невероятно», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.