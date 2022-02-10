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Легков: Норвегии будет тяжело в женской эстафете. Россия, Швеция и Финляндия — фавориты

Легков: Норвегии будет тяжело в женской эстафете. Россия, Швеция и Финляндия — фавориты
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Российский лыжник Александр Легков поделился мнением о женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня там состоялась женская гонка на 10 км. Её выиграла норвежка Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева стала 4-й.

«У Норвегии состав на эстафету то не очень хороший собирается, потому что остальные на 20-ых местах. Им будет очень сложно. Наши девчонки оживают, Ступак хорошо отработала дистанцию. На эстафету вижу трёх главных фаворитов Швеция, Финляндия и Россия. Будем надеяться на лучшее», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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