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Пярмякоски: Непряева очень мощно провела последний километр, но я всё-таки была сильнее

Пярмякоски: Непряева очень мощно провела последний километр, но я всё-таки была сильнее
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Финская лыжница Криста Пярмякоски прокомментировала результат гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине. Финская лыжница заняла третье место, опередив россиянку Наталью Непряеву на 0,1 секунды.

«Очень горжусь, что смогла завоевать бронзовую медаль. Была очень напряжённая гонка, очень плотная. Непряева очень мощно провела последний километр, но я всё-таки была сильнее. Я счастлива. Очень хотела завоевать медали в Пекине. Получилось взять медаль здесь, в моей любимой дисциплине. Очень горжусь тем, что смогу стоять на подиуме», — сказала Пярмякоски после гонки.

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