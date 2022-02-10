Терезе Йохауг: мне жаль Нисканен

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась впечатлениями от противостояния с финкой Кертту Нисканен в разделке на Олимпиаде в Пекине. Терезе выиграла золото, опередив Кертту на 0,4 секунды.



«Я могла бы разделить свою золотую медаль с Нисканен, потому что разница была всего полсекунды. Мне её жаль, ведь все спортсмены знают, как тяжело упускать золото с такой небольшой разницей. Вчера я сказала, что финки — мои главные соперницы в этой гонке. Знала, что Нисканен будет сильным соперником. Но она шла за мной, так что у неё были все шансы взять золото», — приводит слова Йохауг Yle.

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