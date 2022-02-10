Пярмякоски высказалась о завоевании бронзы ОИ. Она опередила Непряеву на 0,1 секунды

Финская лыжница Криста Пярмякоски поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в разделке на Олимпиаде в Пекине. Она стала третьей, опередив на 0,1 секунды россиянку Наталью Непряеву. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг. Второй стала финка Кертту Нисканен.
«Я начала довольно мощно, а Кертту — ещё мощнее, если сравнивать с Терезе. Просто старалась держать темп, и разницу делала норвежка. На финише слышала, что Непряева иногда была впереди, а иногда позади. Знала, что будет тяжело. Надеялась и молилась, чтобы одна десятая качнулась в нужную сторону. Я отдала все силы на трассе. Раньше редко десятые были в мою пользу, но приятно, что сегодня мне повезло», — приводит слова Пярмякоски Yle.
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