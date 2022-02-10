Татьяна Тарасова: вся ситуация с Валиевой сделана для того, чтобы выбить её из колеи

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что с россиянки Камилы Валиевой снято отстранение от участия в Олимпиаде. Таким образом, Россия должна сохранить золото в командном турнире.

«А я вам говорила, что не верю в это всё. Будем смотреть и ждать, как Камила выступит в личном соревновании. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Для этого всё и делалось, чтобы выбить Валиеву из колеи», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.