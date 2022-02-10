С Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире ОИ-2022

По информации «Чемпионата», с российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Впоследствии команде юристов удалось снять отстранение Камилы. Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в ней содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у Валиевой).

Серебряные медали на командном турнире по фигурному катанию завоевала сборная США. Бронзу выиграли японцы.

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