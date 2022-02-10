Терезе Йохауг рассказала об отношении к российским лыжницам
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала об отношении к соперницам из России.
«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь. Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», — приводит слова Йохауг сайт «Матч ТВ».
Сегодня, 10 февраля, Терезе выиграла золото Олимпиады-2022 в разделке на 10 км. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, заняла четвёртое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
14:22
-
14:17
-
14:11
-
14:08
-
13:53
-
13:50
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:26
-
13:25
-
13:19
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:07
-
13:05
-
13:05
-
13:03
-
13:03
-
12:56
-
12:54
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:38
-
12:31
-
12:26
-
12:23
-
12:16
-
12:14
-
12:11
Партнерский контент