Терезе Йохауг рассказала об отношении к российским лыжницам

Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала об отношении к соперницам из России.

«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь. Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», — приводит слова Йохауг сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 10 февраля, Терезе выиграла золото Олимпиады-2022 в разделке на 10 км. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, заняла четвёртое место.

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