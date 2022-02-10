Степанова — норвежскому журналисту: не хотите видеть меня на ОИ? Может, сами пробежите?

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к норвежскому журналисту Яну Петтеру Сальтведту, который в статье на сайте NRK заявил, что Александра Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине.
«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпийских играх, не так ли? Извините, что принимаю это на свой счёт, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом решили, что это «несправедливо»? Несправедливо по отношению к кому, можно узнать?
Возможно, вам стоит приехать и пробежать здесь, в Чжанцзякоу, вместо меня. Уверена, это очень понравилось бы зрителям NRK. Ой, извините, кажется, NRK проиграла борьбу за права на показ Олимпийских игр. Делая столь громкие заявления, вы пытаетесь это компенсировать?
Я вообще-то написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Не вмешиваться. Но затем я заметила, что мистер Сальтведт просто так не сдаётся, и подумала: почему же я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпийских игр?» — написала Степанова в своём «инстаграме».
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