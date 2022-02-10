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Шведской лыжнице Карлссон снова потребовалась помощь после гонки

Шведской лыжнице Карлссон снова потребовалась помощь после гонки
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После гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай) шведской лыжнице Фриде Карлссон потребовалась медицинская помощь. Спортсменка после финиша упала, к ней сразу подбежала партнёрша по команде.

Ранее Карлссон рассказала, что потеряла сознание после скиатлона. Она там была одной из фавориток, но финишировала лишь пятой.

Что касается гонки на 10 км, то шведская лыжница заняла лишь 12-е место. Победительницей стала Терезе Йохауг из Норвегии. Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен, а третье — Криста Пярмякоски, также представляющая Финляндию. Россиянка Наталья Непряева стала 4-й.

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