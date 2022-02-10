Татьяна Волосожар отреагировала на решение по Камиле Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала информацию, что с россиянки Камилы Валиевой снято отстранение от участия в Олимпиаде. Таким образом, Россия должна сохранить золото в командном турнире.
«Ура!» — написала Волосожар в своём «инстаграме» и по-английски добавила «счастлива».
Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар
Cборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 10 февраля 2022
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