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Татьяна Волосожар отреагировала на решение по Камиле Валиевой

Татьяна Волосожар отреагировала на решение по Камиле Валиевой
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала информацию, что с россиянки Камилы Валиевой снято отстранение от участия в Олимпиаде. Таким образом, Россия должна сохранить золото в командном турнире.

«Ура!» — написала Волосожар в своём «инстаграме» и по-английски добавила «счастлива».

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

Cборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

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