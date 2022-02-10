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Глава Олимпийского комитета США сомневается в чистоте спорта после ситуации с Валиевой

Глава Олимпийского комитета США сомневается в чистоте спорта после ситуации с Валиевой
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Глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс прокомментировала скандал, в который попала российская фигуристка Камила Валиева в командном турнире Олимпиады, и заявила, что это ставит под вопрос чистоту спорта.

«По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения балансирует на грани и держится на наших словах о том, что мы на самом деле верим в ценности, которые отстаиваем. Для спортсменов всего мира очень важно, чтобы эти ценности олимпийского движения выстояли, а одна из самых важных ценностей – это чистота спорта. Все спортсмены сегодня огорчены, так как, возможно, эту рану снова вскрыли», — цитирует Лайонс Yahoo Sports.

Сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

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