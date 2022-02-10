Губерниев: в спринте на медаль претендует только Резцова. Остальные — если звёзды лягут

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от женского спринта, который завтра, 11 февраля, будет проходить на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Предстоящую гонку эксперт назвал шансом для российских биатлонисток, которые неудачно проводят сезон.
«Завтра шанс для Казакевич и Мироновой, которые могут показать, насколько готова группа Шашилова. Спринт — это определяющая гонка. Это же и позиции на преследование. Вся наша готовность завтра станет понятна.
Рад буду ошибиться, но на медаль может претендовать только Резцова. Остальные — только если звёзды лягут», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 10 февраля 2022
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