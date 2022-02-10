Губерниев назвал двух фаворитов мужской разделки. Клебо не в их числе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от мужской лыжной гонки с раздельным стартом, которая пройдёт завтра, 11 февраля. Эксперт не причислил норвежского лыжника Йоханнеса Клебо к фаворитам.



«Главная дуэль завтрашней разделки — Большунов против Нисканена. Все остальные в роли тёмных лошадок, в том числе Клебо, который, мягко говоря, не фаворит. Основных претендентов двое», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Клебо уже завоевал золотую медаль в спринте. Россиянин Александр Большунов стал победителем скиатлона.

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