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Губерниев назвал двух фаворитов мужской разделки. Клебо не в их числе

Губерниев назвал двух фаворитов мужской разделки. Клебо не в их числе
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от мужской лыжной гонки с раздельным стартом, которая пройдёт завтра, 11 февраля. Эксперт не причислил норвежского лыжника Йоханнеса Клебо к фаворитам.

«Главная дуэль завтрашней разделки — Большунов против Нисканена. Все остальные в роли тёмных лошадок, в том числе Клебо, который, мягко говоря, не фаворит. Основных претендентов двое», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Клебо уже завоевал золотую медаль в спринте. Россиянин Александр Большунов стал победителем скиатлона.

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