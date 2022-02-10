«Таким, как ты, будут завидовать всегда». Ольга Бузова обратилась к Камиле Валиевой

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, вокруг допинг-теста которой разразился скандал на Олимпиаде в Пекине.
«Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звёздочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошая злость, чтобы были силы продолжать борьбу! Я держу за тебя кулачки!
А все те, кто сейчас так гнусно пишет о якобы допинг-тестах и, что ещё возмутительнее, о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошёл с ума. Я верю, искренне верю, что всё будет хорошо!» — написала Бузова в своём «инстаграме».
Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.
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- 10 февраля 2022
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