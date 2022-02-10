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Хованцев — о женском спринте: при идеальной стрельбе Резцова будет на подиуме

Хованцев — о женском спринте: при идеальной стрельбе Резцова будет на подиуме
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от женской спринтерской гонки, которая состоится на Олимпиаде в Пекине завтра, 11 февраля.

«Постоянно говорю, что от Резцовой мы можем ждать очень хорошего результата. При идеальной стрельбе Кристина будет на подиуме. Не знаю, что покажет Казакевич и Миронова, потому что Казакевич ещё не стартовала. Миронова стартовала в индивидуальной гонке, но плохо пробежала по ходу. Предпосылки на высокий результат пока не очень хорошие.

В спринте предпочтение даётся тем спортсменам, которые быстро бегут. У нас это пока только Резцова, у которой был шестой результат, и 11-й был у Нигматуллиной», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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