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Драчёв: на 99% никто, кроме Резцовой, не сможет завоевать медали в спринте

Драчёв: на 99% никто, кроме Резцовой, не сможет завоевать медали в спринте
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от спринта на Олимпийских играх в Пекине.

«Состав выбирать нечего — их всего пять человек. Буртасова не побежит — в Европе она хорошо выступала, брала медали. А в последней гонке все выступили из рук вон плохо, кроме Резцовой. При хорошем раскладе Кристина может бороться за медали в спринте. А остальные на 99,9% ничего не смогут показать в плане медалей.

У наших мужчин полностью противоположная ситуация по сравнению с женщинами. Они конкурентоспособны и имеют большие шансы получить медали. И Логинов, и Серохвостов, и Латыпов могут бороться за медали», — сказал Драчёв в беседе с Егором Филиным.

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