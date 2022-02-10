Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
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Сборная Германии по санному спорту выиграла командную эстафету на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе команды выступали Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг и дуэт Тобиас Арльт/Тобиас Вендль.
Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова и пары Александр Денисьев/Владислав Антонов стали четвёртыми.
Отметим, что Россия лидировала перед заездами команд, которые в итоге стали призёрами соревнований.
Санный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Командная эстафета
1. Германия — 3:03.406
2. Австрия +0.080
3. Латвия +0.948
4. Россия +1.261
5. Италия +1.446
6. Канада +1.829.
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Олимпиада 2022. Санный спорт
Эстафета
10 февраля 2022, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Германия
3:03.406
2
Австрия
+0.080
3
Латвия
+0.948
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