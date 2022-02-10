Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая

Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
Комментарии

Сборная Германии по санному спорту выиграла командную эстафету на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе команды выступали Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг и дуэт Тобиас Арльт/Тобиас Вендль.

Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова и пары Александр Денисьев/Владислав Антонов стали четвёртыми.

Отметим, что Россия лидировала перед заездами команд, которые в итоге стали призёрами соревнований.

Санный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Командная эстафета

1. Германия — 3:03.406
2. Австрия +0.080
3. Латвия +0.948
4. Россия +1.261
5. Италия +1.446
6. Канада +1.829.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Санный спорт
Эстафета
10 февраля 2022, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Германия
3:03.406
2
Австрия
+0.080
3
Латвия
+0.948
Почему санный спорт — это особенно нервно на Олимпиаде. Гид по олимпийским видам спорта Почему санный спорт — это особенно нервно на Олимпиаде. Гид по олимпийским видам спорта
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022