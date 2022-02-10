«Не намерен бросать это дело». Михаил Коляда — о продолжении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде 26-летний российский фигурист Михаил Коляда, не попавший в Пекин-2022 из-за коронавируса, заявил, что продолжит карьеру.

«У нас должен был быть предолимпийский сбор в Красноярске. Незадолго до этого я сдал тест, и он оказался положительным. Было принято решение пропустить сбор. Пришлось лечиться: таблетки, карантин… Но так и не удалось получить отрицательный тест до вылета в Пекин. У меня особых симптомов не было – насморк и всё.

Я не намерен бросать это дело, потому что очень люблю кататься. Естественно, в жизни всякое бывает, и нужно быть ко всему готовым. И, как сказал Алексей Николаевич: «Нужно уметь держать удар», — сказал Коляда в эфире программы «Прямой эфир».

В составе сборной России на Играх в Пекине Коляду заменил Евгений Семененко, ставший лучшим из россиян в индивидуальном турнире. Побив личные рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений, Семененко занял восьмое место.