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Разбор мужского турнира в фигурном катании: «Ход коньком» в прямом эфире!

Разбор мужского турнира в фигурном катании: «Ход коньком» в прямом эфире!
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Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прямо сейчас в прямом эфире подкаста «Ход Коньком» подводят итоги мужского турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, россиянин Евгений Семененко с личными рекордами в произвольной программе и по сумме двух выступлений занял восьмое место, Марк Кондратюк, ранее выступавший в командном турнире, стал 15-м, Андрей Мозалёв – 19-м.

Олимпийским чемпионом впервые стал американец Нэйтан Чен, второе и третье места заняли японцы Юма Кагияма и Сёма Уно. Их соотечественник двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю попытался исполнить аксель в 4,5 оборота, но упал и занял в итоге четвёртое место.

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