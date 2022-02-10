Российский фристайлист Буров эмоционально высказался о неудачном выступлении команды на ОИ

Российский фристайлист Илья Буров эмоционально прокомментировал выступление национальной команды в соревнованиях в акробатике в миксте.

«Я ошибся в своём прыжке, отсюда такой результат. Можно ссылаться на всё, что угодно, но в итоге не хватило каких-то ссаных пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить… Короче, жопа», — передаёт слова Бурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, победу в этом виде программы одержала сборная США. Серебряные медали — у сборной Китая, а бронза — у Канады.

Российские фристайлисты не смогли квалифицироваться в заключительную стадию соревнований, где выступало 4 команды. В состав сборной входили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин.

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