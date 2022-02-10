Норвежский лыжник Голберг: в Пекине тяжёлые условия, скиатлон получился непростым
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Норвежский лыжник Пол Голберг поделился настроем перед мужской разделкой на Олимпиаде в Пекине. Напомним, Голберг ранее стал пятым в скиатлоне, который также состоялся в рамках Игр в столице Китая.
«Конечно, здесь тяжёлые условия. Скиатлон для меня получился непростым, хотя спринт не был слишком сложным. День спринта был коротким, и у нас есть дополнительный день отдыха. Уверен, что смогу выступить во всех этих гонках. Предвкушаю завтрашнюю разделку», — сказал Голберг на пресс-конференции в рамках Олимпиады.
Мужская лыжная разделка стартует завтра, 11 февраля, в 10:00 мск.
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