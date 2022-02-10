«Болею за спортсмена, а он чем-то там накидался». Уткин — о допинг-скандале с Валиевой

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о допинге, который, по сообщениям иностранных СМИ, был найден у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Накануне, 9 февраля, сообщалось, что причиной задержки награждения фигуристов после командного турнира на Олимпиаде в Пекине стала сданная ещё в декабре допинг-проба Валиевой, в которой найдена микродоза запрещённого триметазидина. Сегодня стало известно, что отстранение с Камилы снято.

«Как мы всегда говорим, «да это же совсем чуть-чуть, «это же вот сколько», «он ничему не помогает этот допинг», «он вообще непонятно как попал в список запрещённых препаратов»… Хотя случилось уже почти 10 лет назад – но какое это имеет значение.

Эта аргументация всегда вызывает какое-то… Мне кажется, это ещё обиднее, чем попасться на допинге — аргументировать таким вот образом свою защиту. Даже если это произошло случайно – а скорее всего, это произошло случайно. Действительно, в фигурном катании если и применяется какой-то существенный допинг, влияющий на исход соревнований, то это в первую очередь допинг, связанный со сгонкой веса. Потому что в фигурном катании каждые лишние 100 граммов могут не позволить тебе исполнить элемент ультра-си. В данном случае речь идёт о препарате, который поддерживает сердце – на самом деле это очень похоже на мельдоний по своему механизму действия. У меня возникает только один вопрос всё-таки. Ну, хорошо, случайно. Ну, мало. Но почему? Как это всё-таки получается?

Давно уже не испытываю того интереса и трепета к Олимпиадам, который у меня был, когда я был ребёнком, когда я впервые там оказывался. Сколько у меня там было их… Пять или шесть, если по-разному считать. Я испытываю только какой-то животный страх периодически. Вот я сейчас болею за нашего спортсмена, а потом, как выяснится, он чем-то там накидался. И спрашивается, ну вот во имя чего были все эти мои собственные эмоции? Возникает ощущение колоссального обмана», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.