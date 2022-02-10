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Американский журналист Херц после Большунова спросил о допинге и Йохауг

Американский журналист Херц после Большунова спросил о допинге и Йохауг
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Американский журналист Натаниэль Херц решил спросить о допинге не только россиянина Александра Большунова, но и норвежку Терезе Йохауг.

Херц напомнил Йохауг об отбытой ей несколько лет назад дисквалификации за допинг и попросил ответить людям, у которых её победы на Олимпиаде в Пекине ассоциируются с тем положительным тестом.

«Я оставила в прошлом то время, когда была дисквалифицирована. Я знаю сама и все, кто меня хорошо знает, в курсе, что там случилось. Пусть люди думают, что хотят. Мне всё равно. Я знаю, кто я и что я делаю. Я была вне спорта два года и тренировалась так упорно и так много, чтобы вернуться и бороться тут за медали», — приводит ответ Йохауг VG.

Йохауг помазала губы помадой, содержащей запрещённые вещества, после чего была вынуждена пропустить Олимпиаду-2018.

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