«Не понял прикола». Ягудин — о четверном акселе Ханю

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о попытке японского фигуриста Юдзуру Ханю выполнить четверной аксель в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.
«Меня больше волнует другой вопрос. Зачем Ханю шёл на четверной аксель? Кому это надо. Для истории надо сделать, а заходить можно на всё, что угодно. Я тоже сейчас могу на шоу для истории в Екатеринбурге зайти на тройной сальхов. Тоже разобьюсь, но войду в историю, свою личную.
Я не понял прикола. Если бы он его хотя бы периодически выезжал, но я даже приближённо к чистому у него не видел. Причём ладно бы база была 20 и с падением он бы набирал, как четверной флип или лутц. Но база-то мизерная – 12.
Не понял, в чём прикол. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Он ехал с двумя задачами – четверной аксель и выиграть олимпийскую медаль. В итоге ни того ни другого», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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