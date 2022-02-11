Единственный африканский лыжник на ОИ-2022 опубликовал фото с Большуновым

Нигерийский лыжник Самуэль Икпефан опубликовал фото с российским лыжником Александром Большуновым перед стартом мужской разделки на Олимпийских играх в Пекине. Отметим, Икпефан является единственным африканским лыжником на ОИ-2022.
«На этом фото олимпийский чемпион, друг и нигерийский лыжник, две страны, которые противостоят друг другу, но имеют одинаковую страсть и цель. Получать удовольствие и выкладываться на полную в каждой гонке!», — написал Икпефан в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Самуэль Икпефана.
Мужская лыжная разделка стартует завтра, 11 февраля, в 10:00 мск.
Напомним, ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне.
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