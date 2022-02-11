Американская фигуристка: русские девушки – потрясающие спортсменки

25-летняя американская фигуристка Мэрайя Белл высказалась о скандале с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Русские девушки потрясающие. Мне нечего сказать о том, что сейчас происходит, это не моё дело. Но русские девушки – потрясающие спортсменки, я наблюдала их тренировки, их катание говорит само за себя», — передаёт слова Белл корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 9 февраля, вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Появилась информация, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Россия с Валиевой в составе выиграла командный турнир.

Позже пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что Валиева не будет отстранена от участия в Играх-2022.

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