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Эстонский тренер объяснила, чего не хватило российским фигуристам для борьбы за медали

Эстонский тренер объяснила, чего не хватило российским фигуристам для борьбы за медали
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Тренер по фигурному катанию из Эстонии Ирина Кононова оценила выступление российских фигуристов в мужском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Российские фигуристы делают прыжки в четыре оборота, но сальховы и тулупы. Однако, решающим всё же стало не это. Думаю, что большую роль сыграло качество остальных элементов и программ. Плюс на этой Олимпиаде россиянам не хватило стабильности.

Да, более сложные прыжки в программе нужны, но, например, итальянец Даниэль Грассль хорошо выполнил четыре разных четверных прыжка, однако в призёры не попал, став седьмым. Ставший пятым кореец Джун Хван Ча сорвал один четверной. У него в наборе только два четверных сальхова и тулупа, но он оказался гораздо выше россиян благодаря программе и качеству вращений. Думаю, что русским надо поработать как раз над этой частью: компоненты, программа, скольжение, вращение. Сейчас им даже этого не хватило для того, чтобы занять более высокие места», — приводит слова эстонского тренера, подопечный которой Александр Селевко не пробился в произвольную программу, портал ERR.ee.

Напомним, лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Олимпийское золото в мужском одиночном катании выиграл американец Нэйтан Чен.

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