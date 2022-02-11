Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Олимпийским чемпионом в хафпайпе стал японец Хирано

Олимпийским чемпионом в хафпайпе стал японец Хирано
Комментарии

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине сноубордисты разыграли медали в хафпайпе.

Золото досталось японцу Аюму Хирано, вторым стал Скотти Джеймс из Австралии, бронза у представителя Швейцарии Яна Шеррера.

Хирано победил с результатом в 96 баллов. Джеймс набрал 92,50 балла, Шеррер — 87,25.

Финал соревнований в хафпайпе, в котором выступили 12 спортсменов, прошёл на стадионе «Снежный парк Гэньтин» в Чжанцзякоу. Каждый из участников выполнил по три прыжка. Полученные баллы за две лучшие попытки суммировались.

Представители России в розыгрыше медалей не участвовали.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Новость по теме
Американка Хлоя Ким завоевала золото в хафпайпе на ОИ-2022
Олимпиада 2022. Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
11 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Окончено
1
Аюму Хирано
Япония
96.00
2
Скотти Джеймс
Австралия
92.50
3
Ян Шеррер
Швейцария
87.25
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022