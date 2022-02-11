Олимпийским чемпионом в хафпайпе стал японец Хирано

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине сноубордисты разыграли медали в хафпайпе.



Золото досталось японцу Аюму Хирано, вторым стал Скотти Джеймс из Австралии, бронза у представителя Швейцарии Яна Шеррера.



Хирано победил с результатом в 96 баллов. Джеймс набрал 92,50 балла, Шеррер — 87,25.



Финал соревнований в хафпайпе, в котором выступили 12 спортсменов, прошёл на стадионе «Снежный парк Гэньтин» в Чжанцзякоу. Каждый из участников выполнил по три прыжка. Полученные баллы за две лучшие попытки суммировались.

Представители России в розыгрыше медалей не участвовали.



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.