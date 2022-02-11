Валиева оспорила временное отстранение от Олимпиады. 9 февраля оно было снято

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в котором официально подтверждено о положительной допинг-пробе спортсменки и найденном веществе.
Так, согласно официальной информации, после выявления положительной допинг-пробы Валиева была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх – 2022. Однако затем она оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
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