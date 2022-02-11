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Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии на Олимпийских играх — 2022
Антон Калалб, Сергей Глухов, Евгений Климов
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Мужская сборная России по кёрлингу в третьем матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине уступила команде Швейцарии со счётом 3:6.

На старте соревнований россияне уступили команде США — 5:6, а во второй игре взяли верх над сборной Китая со счётом 7:4.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Расписание оставшихся матчей сборной России на групповом этапе
11 февраля
15:05. Россия — Дания.

13 февраля
4:05. Россия — Италия.

14 февраля
9:05. Россия — Швеция.

15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.

16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

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