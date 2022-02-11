Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу в третьем матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине уступила команде Швейцарии со счётом 3:6.



На старте соревнований россияне уступили команде США — 5:6, а во второй игре взяли верх над сборной Китая со счётом 7:4.



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.



Расписание оставшихся матчей сборной России на групповом этапе

11 февраля

15:05. Россия — Дания.



13 февраля

4:05. Россия — Италия.



14 февраля

9:05. Россия — Швеция.



15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.



Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

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