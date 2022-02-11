Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Так, решение о результатах команды ОКР в командном зачёте по фигурному катанию может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после принятия окончательного решения по существу дела.
Процедура, которая начата в настоящее время и будет рассмотрена выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS), может касаться только временного приостановления.
Ранее стало известно, что МОК воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS и не будет ждать обоснованного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).
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- 11 февраля 2022
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