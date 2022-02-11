Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой

Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой
Комментарии

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Так, решение о результатах команды ОКР в командном зачёте по фигурному катанию может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после принятия окончательного решения по существу дела.

Процедура, которая начата в настоящее время и будет рассмотрена выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS), может касаться только временного приостановления.

Ранее стало известно, что МОК воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS и не будет ждать обоснованного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Выездная панель CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой до 15 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022