Олимпийской чемпионкой в супергиганте стала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами в пятницу, 11 февраля, одержала победу в супергиганте на зимней Олимпиаде в Пекине. Россиянка Юлия Плешкова стала 18-й.



Гут-Бехрами победила с результатом 1 минута 13,51 секунды. Серебряным призёром стала австрийка Мирьям Пухнер (+0,22 секунды), бронзовая медаль досталась представительнице Швейцарии Мишель Гизен (+0,30).



Единственная представительница России в супергиганте Юлия Плешкова заняла 18-е место, уступив победительнице 1,75 секунды.

Соревнования прошли на стадионе «Яньцин Алпин Скиинг». В них приняли участие 44 спортсменки, две из которых не финишировали.



Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.