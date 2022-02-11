Олимпийской чемпионкой в супергиганте стала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии
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Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами в пятницу, 11 февраля, одержала победу в супергиганте на зимней Олимпиаде в Пекине. Россиянка Юлия Плешкова стала 18-й.
Гут-Бехрами победила с результатом 1 минута 13,51 секунды. Серебряным призёром стала австрийка Мирьям Пухнер (+0,22 секунды), бронзовая медаль досталась представительнице Швейцарии Мишель Гизен (+0,30).
Единственная представительница России в супергиганте Юлия Плешкова заняла 18-е место, уступив победительнице 1,75 секунды.
Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
11 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Окончено
1
Лара Гут-Бехрами
Швейцария
1:13.51
2
Мирьям Пухнер
Австрия
+0.22
3
Мишель Гизен
Швейцария
+0.30
Соревнования прошли на стадионе «Яньцин Алпин Скиинг». В них приняли участие 44 спортсменки, две из которых не финишировали.
Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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