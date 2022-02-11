«Война между своими». Скелетонистка Никитина — о ситуации в сборной на Олимпийских играх

29-летняя российская скелетонистка Елена Никитина рассказала об атмосфере в национальной команде на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Друзья, спасибо всем за поддержку… Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена ещё в середине сезона. Очень, очень сложно было всё преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим, но не получилось, к сожалению, я не робот… Очень давно хотела всё рассказать, вне зависимости от результата!

Завтра я просто еду два заезда для себя! Как раньше, не пытаясь никому ничего доказать, а просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела! Всем спасибо ещё раз!

Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю!

Внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время! Это самое страшное, самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан!» — сообщила Никитина в ряде инстаграм-сториз.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.