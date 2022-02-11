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Елена Вяльбе назвала состав сборной России на женскую лыжную эстафету на Олимпиаде

Елена Вяльбе назвала состав сборной России на женскую лыжную эстафету на Олимпиаде
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Президент федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе назвала состав команды на женскую эстафету на Олимпийских играх – 2022.

«Гонку побегут по этапам Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова», — сказала Вяльбе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«Наши основные соперники – Швеция, Финляндия, Германия, США и Норвегия. Да, кто-то из них говорит о проблемах с составом, но в эстафетах всегда и все терпят», — добавила Вяльбе.

В том же составе российская команда одержала победу в единственной эстафетной гонке нынешнего сезона на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Олимпийская эстафета среди женских команд пройдёт 12 февраля. Начало гонки – в 10:30 по московскому времени.

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