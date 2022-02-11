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Женская сборная России по кёрлингу потерпела второе поражение подряд на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу потерпела второе поражение подряд на Олимпиаде в Пекине
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Женская сборная России по кёрлингу в своём втором матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Швейцарии со счётом 7:8 (0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:2, 0:3, 2:0, 1:0). На старте соревнований россиянки потерпели поражение в противостоянии с США — 3:9.

В состав женской сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Завтра, 12 февраля, сборная России сыграет с Южной Кореей и Японией. Женский олимпийский турнир по кёрлингу завершится 20 февраля.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе
12 февраля
4:05. Россия — Южная Корея.
15:05. Россия — Япония.

14 февраля
4:05. Россия — Канада.
15:05. Россия — Дания.

15 февраля
9:05. Россия — Китай.

16 февраля
15:05. Россия — Швеция.

17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

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