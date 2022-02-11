Депутат Свищёв призвал не искать вселенский заговор в истории с допинг-пробой Валиевой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Она в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«К сожалению, мировые тенденции говорят о том, что не все дружат с Россией. Здесь есть смысл согласиться с президентом ОКР Поздняковым, потому что вся эта история, если честно, странная. Все прекрасно знали о результатах: сначала был положительный результат, потом были отрицательные результаты – все знали об этом. Но именно вот сейчас надо было поднять эту тему!



Я ещё как только это случилось сказал, что всё это очень напоминает историю с Крушельницким и Брызгаловой. Именно в западных СМИ из них делали просто каких-то небожителей, что они такие красивые, такие замечательные. Знали, что уже положительная проба, дали им выиграть золото и только после этого объявили. Один в один история, один в один.



Для чего это надо делать? Думаю, что мы все можем догадываться. Я здесь согласен с Поздняковым и разделяю его мнение. Но не надо всё-таки сейчас искать вселенский заговор. Нужно дождаться решения суда и готовиться к оспариванию, нужно отстаивать интересы нашей юной, но уже талантливой спортсменки.



Валиева – боец, но всё же ещё пока ребёнок. Надо понимать, что у нас с вами уникальная ситуация. Я уверен, что она не принимала никаких запрещённых препаратов, это ещё будет предметом разбирательства с нашей стороны в том числе. Здесь важно поддержать её в данный момент, оказать ей моральную и психологическую поддержку. Она всё-таки ребёнок, мы должны это с вами понимать. Поэтому в данной ситуации психологическое воздействие на неё, конечно, мощнейшее. Даже если её допустят, будет очень сложно. Но выступать в таких условиях – с таким справится не каждый взрослый. А здесь всё-таки хрупкий организм, хрупкая психика – нужно её поберечь», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.