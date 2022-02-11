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Россия завоевала пятую медаль в лыжных гонках на Олимпийских играх в Пекине

Россия завоевала пятую медаль в лыжных гонках на Олимпийских играх в Пекине
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он стал вторым, уступив лишь финскому лыжнику Ийво Нисканену. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.

Для России эта медаль стала уже пятой в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Ранее Большунов стал победителем в скиатлоне. Наталья Непряева выиграла серебряную медаль в скиатлоне. Серебро в скиатлоне выиграл Денис Спицов, а Александр Терентьев стал бронзовым призёром в спринте.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км (классический ход)

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5…
5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9…
9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9…
13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.

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