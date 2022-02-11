Илья Семиков — о девятом месте в гонке на 15 км: ожидал большего и настраивался на тройку

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал своё выступление в разделке на 15 км классическим стилем в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Сегодня на разминке почувствовал хорошее состояние. И решил начать гонку в хорошем темпе, но меня хватило только на один круг, второй как в тумане, меня всего сковало, лёгкие будто сомкнулись. Второй круг очень тяжело дался.
Я ожидал большего и настраивался на тройку или поближе к ней. Но не получился сегодня второй круг, и поэтому, к сожалению, девятое место. Рад за Александра Большунова, он на этой Олимпиаде показывает прекрасные результаты.
Тут такая трасса, если ты проходишь её с запасом и не закисляешься, очень много можно привезти, потому что круг сложнейший, и поэтому большие отставания», — сказал Семиков в эфире телеканала «Россия 1».
- 11 февраля 2022
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