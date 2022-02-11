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Йоханнес Клебо — о бронзе в разделке: выходит, я и на дистанционных гонках неплох

Йоханнес Клебо — о бронзе в разделке: выходит, я и на дистанционных гонках неплох
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали в разделке на Олимпийских играх в Пекине.

«Я доволен. Для меня сегодня третье место равносильно золоту. Выходит, я и на дистанционных гонках неплох. Это особенный момент. Потрясающее чувство.

Конечно, после победы в спринте я почувствовал облегчение. Моим планом было сегодня просто выйти и выступить.

Решил выбрать такой номер, чтобы стартовать пораньше. Хотел идти сам по себе, бороться именно с собой, а уже потом смотреть, какие будут итоги. Думаю, мой план вполне себя оправдал», — сказал Клебо в интервью после гонки.

Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен. Серебро завоевал россиянин Александр Большунов.

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