Легков: для золота Большунова Нисканен должен был не бежать разделку

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал результат гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.



«Чего не хватило Большунову до золота? Только чтобы Нисканен не бежал. Александр очень здорово провёл гонку. Нужно обратить внимание, что трасса очень тяжёлая: многих спортсменов вообще вырубало за маленький участок трассы — того же самого Голберга, который шёл в призах и боролся за медали.



Нисканен выиграл почти все классические разделки в этом сезоне, проиграл только одну в рамках «Тур де Ски». Он был одним из фаворитов и заслужено забрал золотую награду», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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