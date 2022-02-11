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Легков: радуемся за серебро Большунова, но всегда хотим видеть на пьедестале с золотом

Легков: радуемся за серебро Большунова, но всегда хотим видеть на пьедестале с золотом
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Российский лыжник Александр Легков прокомментировал результат гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.

«Нам радостно за Александра, что он сегодня в призах — есть серебро. С другой стороны, мы также хотим видеть его с золотой медалью на пьедестале. От такой упорной борьбы и конкуренции становится только интереснее. У каждого лыжника, что оказался сегодня на пьедестале, есть уже по две медали на этих Олимпийских играх. Нисканен — один из сильнейших спортсменов и лыжников-классистов.

Александру желаем и дальше настраиваться на следующие гонки, любим и ценим. Большунов — наше всё. Да, есть небольшой осадок, потому что искренне желаем Саше быть первым всегда. Надо радоваться, поздравляю всю страну! Есть ещё одна медаль, и это очень достойно.

Хорошо выступил Алексей Червоткин. Он прямо-таки ожил. Думаю, Алексей и побежит первый этап в эстафетной гонке», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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