Легков: радуемся за серебро Большунова, но всегда хотим видеть на пьедестале с золотом

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал результат гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.
«Нам радостно за Александра, что он сегодня в призах — есть серебро. С другой стороны, мы также хотим видеть его с золотой медалью на пьедестале. От такой упорной борьбы и конкуренции становится только интереснее. У каждого лыжника, что оказался сегодня на пьедестале, есть уже по две медали на этих Олимпийских играх. Нисканен — один из сильнейших спортсменов и лыжников-классистов.
Александру желаем и дальше настраиваться на следующие гонки, любим и ценим. Большунов — наше всё. Да, есть небольшой осадок, потому что искренне желаем Саше быть первым всегда. Надо радоваться, поздравляю всю страну! Есть ещё одна медаль, и это очень достойно.
Хорошо выступил Алексей Червоткин. Он прямо-таки ожил. Думаю, Алексей и побежит первый этап в эстафетной гонке», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 11 февраля 2022
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
13:18
-
13:11
-
13:02
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:55
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:46
-
12:44
-
12:41
-
12:39
-
12:31
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:07
-
12:06
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59