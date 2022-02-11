Алексей Червоткин: в ушах звенит, и сознание не совсем ясное

Российский лыжник Алексей Червоткин оценил выступление в разделке на Олимпийских играх в Пекине. Он занял пятое место.
«Нет удовлетворения. Настраивался на гонку, хотел показать максимальный результат. У меня второй круг прошёл более плавно, хотя нужно посмотреть по отсечкам. В ушах немного звенит, и сознание не совсем ясное. Нужно было аккуратно проходить на спусках, потому что в таком состоянии можно действительно упасть.
Не знаю, связано ли это с погодой. Скорее всего, зависит от смены часовых поясов, климата. Мы в этом месте находимся первый раз, предолимпийской недели не было. Это место совсем не изучено. Что касается сна, то времени хватило его нормализовать, перестроиться. Первые дни было тяжело: поздний вечер, это где-то 11-12 часов ночи, а тебе зверски хочется есть.
По сравнению со состоянием на скиатлоне это небо и земля. Там у меня была достаточно серьёзная акклиматизация. Я вообще ничего не мог поделать. Когда я шёл на классике, пытался за кем-то зацепиться – тело просто не слушалось, и ты ничего не можешь сделать. Сегодня такого не было, но всё равно состояние такое. Готов ли бежать эстафету? Любой из нас готов, не только я», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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