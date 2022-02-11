Червоткин: в классике Нисканен даёт посоперничать Большунову — дальше идёт пропасть

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в разделке на 15 км классическим стилем в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Доволен ли, как сложилась гонка? Если смотреть позицию по протоколу, по сравнению со скиатлоном, можно быть более довольным, но с таким проигрышем — не особо. Рассчитывал побороться за медаль, потому что очень хотелось завоевать личную медаль. Неважно какую. Понятно, что хочется золото, но при такой серьёзной конкуренции, когда Ийво и Александр так готовы, с ними сейчас тяжело бороться.
Если смотреть по скиатлону, есть Большунов и все остальные, потому что он выиграл с колоссальным преимуществом. Сегодня в классике Нисканен даёт ему посоперничать — есть конкуренция, но дальше идёт пропасть», — сказал Червоткин в эфире телеканала «Россия 1».
- 11 февраля 2022
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