Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Якимушкин: пытался подойти к классике, но не хватило времени, чтобы набрать форму

Якимушкин: пытался подойти к классике, но не хватило времени, чтобы набрать форму
Комментарии

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал собственный результат в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял 12-е место, показав худший результат среди россиян.

«Я сделал как мог. Во время подготовки к Олимпиаде после «Тур де Ски» я приболел, выпал больше чем на неделю из строя. Это сказалось на состоянии. Мы разговаривали с тренером, и я понимал, что здесь состояние далеко не то, какое хотелось бы. Даже в процессе подготовки, когда Сергей (Устюгов) отказался, мне предложили бежать скиатлон, в спринте предлагали поучаствовать, но я понимал, что состояния до сих пор нет, и выходить на старт, показывать какие-то дальние результаты было глупо.

Максимально пытался подойти к классике, но всё равно мне не хватило времени, чтобы набрать форму. И я показал то, что сейчас могу показать.

Я старался подойти независимо от того, сколько времени прошло после болезни. Я делал максимум, но так сложилось», — сказал Якимушкин в эфире телеканала «Россия 1».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Тренер Большунова прокомментировал серебро в гонке с раздельным стартом на ОИ-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022