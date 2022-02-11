Якимушкин: пытался подойти к классике, но не хватило времени, чтобы набрать форму

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал собственный результат в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он занял 12-е место, показав худший результат среди россиян.
«Я сделал как мог. Во время подготовки к Олимпиаде после «Тур де Ски» я приболел, выпал больше чем на неделю из строя. Это сказалось на состоянии. Мы разговаривали с тренером, и я понимал, что здесь состояние далеко не то, какое хотелось бы. Даже в процессе подготовки, когда Сергей (Устюгов) отказался, мне предложили бежать скиатлон, в спринте предлагали поучаствовать, но я понимал, что состояния до сих пор нет, и выходить на старт, показывать какие-то дальние результаты было глупо.
Максимально пытался подойти к классике, но всё равно мне не хватило времени, чтобы набрать форму. И я показал то, что сейчас могу показать.
Я старался подойти независимо от того, сколько времени прошло после болезни. Я делал максимум, но так сложилось», — сказал Якимушкин в эфире телеканала «Россия 1».
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